Белковский назвал причину катастрофы ТУ-154

26 января в интеллектуальном клубе «Светлана Алексиевич приглашает» выступил российский политолог Станислав Белковский.

Среди прочего он изложил свою версию катастрофы самолета Минобороны РФ, разбившегося 25 декабря 2016 года вблизи Сочи.

– ТУ-154 вылетал из военного аэропорта «Чкаловский», – сказал Белковский. – По официальной версии, он садился в аэропорту Адлера на дозаправки. Но ТУ-154 на таком расстоянии [полета в Сирию] не нуждается в дозаправке. Зачем же он тогда садился? Чтобы взять на борт диверсионно-разведывательную группу со взрывчаткой. Взрывчатку не очень удачно закрепили, и она сдетонировала…

Почему результат падения в воду Ту-154 так не похож на все подобные аварии?