Глава МИД Литвы о строительстве БелАЭС: «Совершенно искажаются факты»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что информация о безопасности Белорусской АЭС подается крайне избирательно.

Чиновника обеспокоило заявление экспертов службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED) по итогам миссии на БелАЭС о том, что Беларусь должным образом учла все потенциальные угрозы станции.

«Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть, — приводит Delfi.lt слова чиновника со ссылкой на радио Ziniu radijas.

По мнению министра, подача информации о безопасности «крайне селективная, избирательная», и, возможно, «даже все знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают».

Он подчеркнул, что это «специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, на которые указывает приглашающая сторона».