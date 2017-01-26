«Путину тошно от Лукашенко»

Политолог Станислав Белковский — о том, почему российский президент завидует главе Беларуси.

— Ему тошно от Лукашенко, но он же не разругался с ним публично, — сказал Белковский в интервью TUT.BY. — За свою президентскую карьеру Владимир Путин несколько раз срывался, когда официальные СМИ устраивали истерику по отношению к Лукашенко. Никогда бы Путин не поступил так с человеком, которого он любит. Даже если он сильно недоволен человеком, которого он любит, он публично не стал бы выяснять с ним отношения.

…Поменять Лукашенко он не может. Кроме того, он категорический противник смены такого рода правителей, потому что он экстраполирует это на себя. Если поменять Лукашенко, для чего физически возможности у России есть, создается прецедент увольнения несменяемого президента, а это распространяется и на Владимира Владимировича.

Я думаю, что у Путина есть определенное чувство зависти к Лукашенко. Как к человеку, который обладает гораздо меньшими ресурсами, чем Путин, но ведет себя достаточно нагло и при этом добивается своего.

По мнению политолога, в восприятии Путина Беларусь — это Воронежская область, по недоразумению отколовшаяся.