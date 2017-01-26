Судебный исполнитель обвинила Дашкевича в наезде на ее ногу

Лидер «молодофронтовцев» Дмитрий Дашкевич сообщил, что его обвиняют в совершении ДТП. Потерпевшая — судебный исполнитель Людмила Клыга, на которую якобы наехал автомобиль.

Инцидент якобы случился во время попытки конфисковать машину Дашкевича.

Напомним, что у лидера «молодофронтовцев» забрали автомобиль в счет невыплаченных штрафов за участие в несанкционированных акциях.

«Машины оказалось мало, будут забирать и права. Вчера к ночи Людмила Клыга решила, что у нее болит нога и обратилась к врачам, которые определили «ушиб». Теперь тот же ГАИшник, который вчера говорил, что нет оснований для админдела по ДТП и намекал приставам, что, бросаясь на машину, они создавали сами аварийную ситуацию, — сегодня он же оформляет ДТП с пострадавшей Клыгой. С другой стороны, если нет машины, то зачем и права — все логично! Но борьба продолжается — придет день — и все вернем! На днях, а то и раньше даже! Жыве!» — написал Дмитрий в своем Фейсбуке.

В комментарии «НН» Дмитрий отметил, что намеренно ни на кого не наезжал: «Может, она и действительно была задета, но я ехал очень осторожно, а они бросались на машину. Она действительно в какой-то момент пискнула, и я сразу остановился. Но она то ли поскользнулась, то ли подсунула сама ногу — я не понял».

«Вчера сотрудник ГАИ успокаивал госпожу Клыгу, мол, нет основания для оформления ДТП, а уже сегодня сообщил мне, что госпожа Клыга обратилась в 19-ю поликлинику, и там ей определили повреждение. Она вчера нормально передвигалась, а сегодня уже обратилась в ГАИ с повреждением».

Описанная Дашкевичем ситуация может трактоваться в ГАИ как «создание аварийной ситуации». За него возможно лишение водительского удостоверения вплоть до двух лет.

По мнению Дашкевича, скорее всего, его лишат прав. Теперь будет проведена экспертиза, с помощью которой определится уровень телесного повреждения потерпевшей Клыги. На нынешний момент Дмитрий получил повестку в Первомайский РОВД на 30 января.