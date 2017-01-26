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26.01.2017
TUT.BY
Гомельский блогер, раздевавший по скайпу несовершеннолетних: «Канал удалили, зато жив»

Гомельский стример Андрей Бурим, известный как MellStroy, который скрывается от милиции и разъяренных пользователей соцсетей, дал о себе знать.

На своей странице во ВКонтакте он разместил свежее фото, которое сопроводил дерзкой подписью: «Канал удалили. За то жив. Если желание есть, могу новый создать и опять стримить» (орфография и пунктуация автора сохранены). Под постом Бурима уже 500 лайков и более 300 комментариев. TUT.BY связался с блогером.

Скриншот со страницы в соцсети Андрея Бурима

Напомним, после разразившегося скандала вокруг стримов с раздеваниями несовершеннолетних, Андрей Бурим исчез, однако сегодня неожиданно появился в Сети.

Молодой человек рассказал TUT.BY, что сейчас находится в Беларуси и в ближайшее время планирует вернуться домой. Парень признался, что не рассчитывал на шумиху вокруг своих стримов и до сих пор не считает, что делал что-то незаконное.

— Порнографии на стримах не было, — стоит на своем блогер.

— Но ты ведь знал, что перед тобой несовершеннолетние?

— Сейчас сложно определить по внешнему виду возраст девушки.

— Как тебе пришла в голову мысль зарабатывать таким образом?

— С видеомейкингом мне не очень шло. Но кроме этого же есть прямые трансляции, ну вот и решил попробовать, вдруг это мое. О заработке вообще сначала не думал. Но потом, когда углубился в эту сферу, понял, что есть функция донатов. Люди кидали пожертвования, которые мне улучшали настроение. И в последнее время было все нормально с этим. На зимние ботинки хватало.

Напомним, стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек. Молодой человек связывался с подписчицами через видеосвязь программы Skype. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс транслировался на канале видеоблогера (влогера) в прямом эфире. Все это обеспечило парню бешеную популярность — десятки тысяч подписчиков.

Разоблачилмолодого человека блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН. Он создал ролик «Стример РАЗДЕВАЕТ подписчиц в скайпе // правда о MellStroy 18+», в котором подробно рассказал о том, каким образом Андрей Бурим добился популярности на Youtube.

Почему девочки-подростки раздевались в эфире блогера из Гомеля

Теперь милиция проводит проверку, а специальная комиссия изучает стримы 18-летнего гомельчанина на наличие в них признаков порнографии.

 
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