Суд не признал, что погибшая «на картошке» школьница работала

Минский областной суд не признал, что погибшая «на картошке» Виктория Попченя находилась на работе. Таким образом, решение Молодечненского районного суда осталось в силе.

Отец девочки Олег Попченя просил признать, что его дочь именно работала на поле. Судебная комиссия во главе с Анатолием Карповичем с этим не согласилась.

По мнению правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко, такое решение позволит и дальше отправлять школьников на уборку урожая. Об этом он рассказал в эфире Еврорадио.

Леонид Судаленко: «Судебная система сказала, что впредь школьников можно привлекать к сельскохозяйственным работам, отрывать их от учебного процесса, и никто не понесет за это ответственность. В первой инстанции прокуратура нас поддержала. А сегодня представитель областной прокуратуры поддержал решение суда первой инстанции».

13-летняя школьница Виктория Попченя погибла под колесами грузовика на поле под Молодечно в конце сентября 2016 года.

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