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Скандалы
26.01.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
Суд не признал, что погибшая «на картошке» школьница работала

Минский областной суд не признал, что погибшая «на картошке» Виктория Попченя находилась на работе. Таким образом, решение Молодечненского районного суда осталось в силе.

Отец девочки Олег Попченя просил признать, что его дочь именно работала на поле. Судебная комиссия во главе с Анатолием Карповичем с этим не согласилась.

По мнению правового инспектора профсоюза РЭП Леонида Судаленко, такое решение позволит и дальше отправлять школьников на уборку урожая. Об этом он рассказал в эфире Еврорадио.

Леонид Судаленко: «Судебная система сказала, что впредь школьников можно привлекать к сельскохозяйственным работам, отрывать их от учебного процесса, и никто не понесет за это ответственность. В первой инстанции прокуратура нас поддержала. А сегодня представитель областной прокуратуры поддержал решение суда первой инстанции».

13-летняя школьница Виктория Попченя погибла под колесами грузовика на поле под Молодечно в конце сентября 2016 года.

 

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