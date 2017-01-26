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26.01.2017
TUT.BY
Дело о трагедии в Борисове: слесарей-газовщиков приговорили к 4 годам в колонии-поселении

Районный суд Борисова поставил точку в деле о гибели шестерых человек от угарного газа. Слесарей-газовщиков приговорили к четырем годам в колонии-поселении (по условиям напоминает «химию»).

Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке».

Суд постановил заключить под стражу слесарей аварийно-восстановительных работ «Борисовгаза» Алексея Лукаша и Александра Чистякова прямо в зале суда. Они, напомним, вины не признавали и во время процесса продолжали работать. Александр Чистяков на оглашение приговора не пришел — он на больничном.

По данным гособвинителя, газовщики выезжали на ремонт в многоэтажку за месяц до трагедии. Алексей — 22 декабря 2015 года, а Александр — 23 декабря на повторный вызов. Однако не нашли неисправностей в работе газовой колонки.

Минскоблгаз, по решению суда, должен выплатить родственникам погибших более 120 тысяч рублей.

Дмитрий Устилко, представляющий в суде интересы родных семьи Булай, где погибли двое родителей и дети, отметил: родственники не настаивали на том, чтобы обвиняемых строго наказали, лишив свободы.

— За время разбирательства, мне кажется, можно было понять, что значительная часть вины лежит на руководстве организации «Минскоблгаз», — сказал он. — Какие инструменты с собой у слесаря, когда он отправляется на вызов? Отвертка, гаечный ключ, спичка и бумага. Только после трагедии слесари были обеспечены анализаторами по СО. XXI век на дворе, а такими допотопными методами у нас пользовались слесари…

Минскоблгаз и слесари будут обжаловать приговор.

— Следствие проводилось односторонне. Во время суда было представлено много дополнительных доказательств, которые свидетельствовали, что причиной гибели людей стали неисправная система дымоудаления, вентиляция и то, что на дымоходах стоят козырьки, — перечислил главный инженер Минскоблгаза Сергей Курашевич. — Обо всем этом свидетельствует случай 23 ноября 2016 года, который произошел в квартире 10 этого же дома (расположена над квартирами, в которых погибли люди — TUT.BY), но при рабочей колонке.

Юрист предприятия Наталья Дятко отметила, что, если приговор останется в силе, они вынуждены будут cо слесарей взыскать деньги, которые предприятие должно выплатить родственникам погибших.

— Люди мало того, что незаслуженно получили приговор, вынуждены будут еще выплачивать и такие деньги, — отметил Сергей Курашевич.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
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