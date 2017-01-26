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26.01.2017
Ирек Муртазин, Новая газета
В России хакеров и чекистов подозревают в госизмене и передаче секретных данных американцам

Обрастает подробностями арест начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

Наши источники подтвердили, что Михайлова действительно задержали в ходе заседания коллегии ФСБ. При этом задержание прошло театрализованно-показательно: на голову офицера ФСБ, подозреваемого в государственной измене, надели светонепроницаемый мешок.

Заседание коллегии ФСБ открыл Владимир Путин. Скриншот с видео сайта Kremlin.ru

Первым эту информацию распространил сайт «Царьград», созданный «православным олигархом» Константином Малофеевым. Малофееву приписывают дружбу с Андреем Ивашко, руководителем Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (ЦЗИ). ЦИБ и ЦЗИ — в какой-то мере дублирующие друг друга и потому конкурирующие структуры в системе ФСБ. Поэтому появление на сайте, контролируемом Малофеевым, подробностей ареста Михайлова не удивляет. Хотя несколько неожиданной выглядит версия, выдвинутая изданием, что арестованный офицер ФСБ был связан с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».

Михайлов якобы покровительствовал и курировал хакеров, прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора.

«Царьград» пишет, что за «Шалтай-Болтаем» может стоять ЦРУ, а следовательно, и Михайлов мог сотрудничать с разведуправлением США. Во всяком случае, офицеру инкриминируется не должностное или коррупционное преступление, а именно государственная измена (ст. 275 УК РФ), предусматривающая до 20 лет лишения свободы.

О Сергее Михайлове я впервые услышал в 2012 году, когда проводил журналистское расследование об уголовном деле в отношении основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Бизнесмен тогда обвинил Михайлова в фабрикации уголовного дела.

Позже, в ходе процесса в Тушинском райсуде, Сергей Михайлов, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил свое многолетнее знакомство с Врублевским: «Врублевский — талантливый человек, который был интересен нам своими связями…».

Павел Врублевский в суде. Фото: РИА Новости

Тушинский райсуд приговорил Врублевского к 2,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в одной из колоний в Рязанской области. Вернувшись в Москву, бизнесмен снова занялся оперативным управлением компании Chronopay, некогда контролировавшей 45% платежей по банковским картам в Рунете, но сильно растерявшей свои позиции.

В сентябре прошлого года фамилия Павла Врублевского снова всплыла в информационном пространстве, когда США обвинили владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers. Фоменко, в свою очередь, арендовал эти серверы у голландской компании, контролируемой именно Врублевским.

По сведениям наших источников, эта история не осталась незамеченной в ФСБ. Управление собственной безопасности спецслужбы еще в сентябре начало служебную проверку и в декабре якобы пришло к выводу, что информацию о King Servers, Фоменко и Врублевском американская разведка получила от начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Тут же были произведены аресты…

Павел Врублевский от каких-либо комментариев отказался.

На сегодняшний день, по нашим сведениям, вместе с Сергеем Михайловым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым арестованы еще два человека. В том числе коллега Михайлова, офицер Центра информационной безопасности ФСБ.

 
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