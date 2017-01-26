Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Гомельский блогер, раздевавший по скайпу несовершеннолетних: «Канал удалили, зато жив»
Праўнучка Ігната Дамейкі адказвае міністру Макею
Суд не признал, что погибшая «на картошке» школьница работала
Дело о трагедии в Борисове: слесарей-газовщиков приговорили к 4 годам в колонии-поселении
В России хакеров и чекистов подозревают в госизмене и передаче секретных данных американцам
Мингорисполком разрешит музыкантам играть в переходах после прослушивания
Как речицкие собаководы взяли измором местных чиновников
Шендерович: «Плохо будет — всем свободным людям, без различия национальности»
Величайшая лесная катастрофа в истории Чили
Лукашенко сравнил науку с океаном
Невзоров: Трамп победил потому, что в нем увидели самца
Экс-милиционер убивал бомжей, чтобы создать армию зомби
Топ самых багатых і бедных раёнаў Беларусі
Як здымалі Станіслава Шушкевіча
Назарбаев отдает часть полномочий парламенту и правительству
Клиентов «Психбариса», забивших насмерть композитора из ненависти к Путину, судят в Вильнюсе
Куда катится наша экономика
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Чиновники, заберите себе громкие слова «рожайте!», «третий мой». А мамам дайте уважение»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Авторы модели уже пенсионного возраста. В таком состоянии не меняют взгляды»
Пазьняк: Першае, што трэба зрабіць – заткнуць пашчу электроннага бандыта
«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»
Что является главным злом в России
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
«Запрашаем у пекла 1944-1954 гадоў»
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубаи
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
26.01.2017
Маша Колесникова, Еврорадио
Мингорисполком разрешит музыкантам играть в переходах после прослушивания

Мингорисполком определит 12 мест в пешеходных переходах, где в течение года могут играть уличные музыканты.

Правда, просто прийти, расчехлить инструменты и играть не получится. Сначала творцам нужно оставить заявку на сайте пешеходкабел или в группах в соцсетях «Пешеходка/Пешеходный квартал» и пройти прослушивание 13 мая на фестивале «Звуки улиц». После этого специальное жюри даст разрешение лучшим музыкантам играть в любой из 12-ти точек целый год.

По словам чиновников, таким образом они собираются упорядочить «работу» уличных музыкантов, чтобы это было «не так стихийно, чтобы они были не безликими, а хорошо известными зрителям».

— Мы изучили опыт подобных проектов в Париже, Торонто, Москве, Санкт-Петербурге. На улицах зарубежных городов нам кажется, что праздничная приятная атмосфера возникла сама по себе, но это не так — все подготовлено и продумано, у каждого музыканта есть специальное разрешение, за которое ему иногда и платить приходится, — говорит в интервью изданию «Минск-Новости» начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова. — В Барселоне, например, его выдают на год, в Нью-Йорке или Лондоне для выступлений в метрополитене проводят очень серьезный отбор. Пусть и наш город украсит новый музыкальный проект.

Сами уличные музыканты к такой идее относятся положительно. Мол, действительно, такая практика с разрешением существует в Европе и Москве, почему нет? Однако есть несколько нюансов, которые чиновники пока не объясняют: что будет представлять собой заявка, каким образом музыкантов будут распределять по площадкам и придется ли им делиться гонораром с государством.

Уличный музыкант Саша Анисимов, который прославился благодаря дуэту со Стивеном Тайлером из Aerosmith на Кузнецком мосту в Москве, говорит, что, скорее всего, подаст такую ​​заявку:

— Это даже хорошо, так как даст больше свободы: музыкантов не будут гонять. Например, в Москве разрешили играть на Кузнецком мосту и на пешеходных улицах. Главное условие — играть подальше от жилых домов. Все. Играть можно в любое время, если кто хочет, это нормально. Если будет такое же — это прекрасно. Если же будут какие-то ограничения и графики — сегодня эти, завтра те, то это не совсем удобно. К тому же, по любому должен быть отбор музыкантов, потому что ты должен показывать уровень, если выходишь на улицу.

Скрипач Дмитрий, за плечами которого Московская консерватория, идею поддерживает, но беспокоится за ее реализацию:

— Идея, конечно, замечательная. Если будет что-то подобное, как в Европе, исчезнут разные товарищи с «дровами», которые считают себя гитаристами и воют, в этом будет только плюс. Если честно, я за эту инициативу, но очень хотел бы посмотреть, во что это выльется, ибо столько было хороших идей и каждый раз из них делали непонятно что... Идея комиссии также достаточно здорова. Кому интересно — приперся и получил карт-бланш. Но судьи кто?

В феврале Мингорисполком собирается опубликовать «Положение» по уличным музыкантах, а также карту площадок

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему Лукашенко не может сделать то, что удалось графу Паскевичу 130 лет назад
Сколько стоит налоговой поиск тунеядца
Минский врач рассказал, как можно довести зарплату медиков до заветных $ 500
Разгадка смерці Янкі Купалы
Фото дня: Сидящие под Лукашенко
Район дворцов и замков
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY