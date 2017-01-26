Мингорисполком разрешит музыкантам играть в переходах после прослушивания

Мингорисполком определит 12 мест в пешеходных переходах, где в течение года могут играть уличные музыканты.

Правда, просто прийти, расчехлить инструменты и играть не получится. Сначала творцам нужно оставить заявку на сайте пешеходкабел или в группах в соцсетях «Пешеходка/Пешеходный квартал» и пройти прослушивание 13 мая на фестивале «Звуки улиц». После этого специальное жюри даст разрешение лучшим музыкантам играть в любой из 12-ти точек целый год.

По словам чиновников, таким образом они собираются упорядочить «работу» уличных музыкантов, чтобы это было «не так стихийно, чтобы они были не безликими, а хорошо известными зрителям».

— Мы изучили опыт подобных проектов в Париже, Торонто, Москве, Санкт-Петербурге. На улицах зарубежных городов нам кажется, что праздничная приятная атмосфера возникла сама по себе, но это не так — все подготовлено и продумано, у каждого музыканта есть специальное разрешение, за которое ему иногда и платить приходится, — говорит в интервью изданию «Минск-Новости» начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова. — В Барселоне, например, его выдают на год, в Нью-Йорке или Лондоне для выступлений в метрополитене проводят очень серьезный отбор. Пусть и наш город украсит новый музыкальный проект.

Сами уличные музыканты к такой идее относятся положительно. Мол, действительно, такая практика с разрешением существует в Европе и Москве, почему нет? Однако есть несколько нюансов, которые чиновники пока не объясняют: что будет представлять собой заявка, каким образом музыкантов будут распределять по площадкам и придется ли им делиться гонораром с государством.

Уличный музыкант Саша Анисимов, который прославился благодаря дуэту со Стивеном Тайлером из Aerosmith на Кузнецком мосту в Москве, говорит, что, скорее всего, подаст такую ​​заявку:

— Это даже хорошо, так как даст больше свободы: музыкантов не будут гонять. Например, в Москве разрешили играть на Кузнецком мосту и на пешеходных улицах. Главное условие — играть подальше от жилых домов. Все. Играть можно в любое время, если кто хочет, это нормально. Если будет такое же — это прекрасно. Если же будут какие-то ограничения и графики — сегодня эти, завтра те, то это не совсем удобно. К тому же, по любому должен быть отбор музыкантов, потому что ты должен показывать уровень, если выходишь на улицу.

Скрипач Дмитрий, за плечами которого Московская консерватория, идею поддерживает, но беспокоится за ее реализацию:

— Идея, конечно, замечательная. Если будет что-то подобное, как в Европе, исчезнут разные товарищи с «дровами», которые считают себя гитаристами и воют, в этом будет только плюс. Если честно, я за эту инициативу, но очень хотел бы посмотреть, во что это выльется, ибо столько было хороших идей и каждый раз из них делали непонятно что... Идея комиссии также достаточно здорова. Кому интересно — приперся и получил карт-бланш. Но судьи кто?

В феврале Мингорисполком собирается опубликовать «Положение» по уличным музыкантах, а также карту площадок