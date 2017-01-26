Кнырович: «Эта история – диагноз госаппарату»
Что говорил и писал бизнесмен Александр Кнырович до заключения в «американку». Избранное.
В четверг утром в СМИ появилась информация о задержании предпринимателя, известного своими критическими высказываниями в адрес белорусских властей.
Бизнесмен на своей странице в Фейсбуке (и не только) периодически выступает за построение рыночной экономики в стране, а также критикует методы работы силовых органов и белорусских чиновников в целом.
Кроме того, Александр Кнырович ведет собственную программу на телеканале «БелБизнесЧенел».
Приводим несколько избранных постов и высказываний предпринимателя-правдоруба, опубликованных им за последнее время до ареста:
О налоге «для тунеядцев»
О введении безвизового режима
О прогнозе на 2017 год
О том, как государство ищет деньги
Об арестованном айтишнике Викторе Прокопене