Пятерка по «сейшеловедению»!

Зацепило! Как Лукашенко высказался о несправедливости ситуации, когда доходы богатых во много раз превышают доходы бедных слоев населения.

В четверг, на встрече с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, глава государства заявил следующее:

— Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить?

Все это прозвучало на фоне данных официальной статистики о том, что разрыв между богатыми и бедными белорусами увеличивается, а также что работники, занимающиеся «деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг», сегодня выходят на среднюю зарплату в 435 рубля.

Выходит, что определенный слой государственных работников в среднем зарабатывает 225 долларов в эквиваленте.

Тем временем, взглянем на географию поездок их главного нанимателя с младшим сыном только за последние полгода (хотя эксперты с удивлением разводят руками, не видя никакого экономического и политического резона в подобных вояжах).

Катар

ОАЭ

Азербайджан

Египет

Судан

После этого хочется сказать лишь одно: похоже, Лукашенко, как всегда, в чужом глазу соринку видит, а в своем не замечает и бревно. Хотя, конечно, пятерочка по «сейшеловедению»…