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Как речицкие собаководы взяли измором местных чиновников

Сколько времени и сил понадобилось, чтобы в городе появилась настоящая площадка для выгула собак.

Около десяти лет назад жительница Речицы, заслуженная учительница БССР Лилия Никитична Волкова обратилась в местный исполнительный комитет с просьбой посодействовать строительству площадки для выгула домашних животных. Чиновники пообещали, но решение вопроса слишком затянулось.

С октября 2015 года уже новое поколение речицких активистов озадачилось этой проблемой. Инициатива исходила от Елены Линкевич, у которой живут две собаки.

 – В нашем городе проживает около 70 тысяч человек, но до сентября прошлого года не было ни одной надлежащей площадки для выгула домашних животных, – рассказывает Елена. – При этом мы ежемесячно платим налог на своих питомцев, и он должен идти на нужды собаководов.

Елена знала «историю» предыдущих обращений, однако женщину это не остановило. На тот момент она как раз участвовала в серии тренингов «Лидерство в местных сообществах» и уже имела представление, как грамотно работать с местными властями.

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