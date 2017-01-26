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Общество
26.01.2017
Павел Рос
«Хотите увидеть бедную семью? Это муж-библиотекарь и жена-медсестра»

Согласно данным официальной статистики, разрыв между богатыми и бедными белорусами увеличивается. Экономист комментирует масштабы и очередное заявление Лукашенко «всем по 500».

Кадр из фильма «Подожди до весны»

В частности, больше всех в Беларуси в конце 2016 года зарабатывали работники сферы информационных технологий и информационного обслуживания – их средний месячный доход в декабре составил более 3502 рублей и увеличился за год на 9%.

Самыми же бедными оказались белорусы, занимающиеся «деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг» – со средней зарплатой в 435 рубля. В течение года их заработок уменьшился на 6,4%. И стал в восемь раз ниже зарплаты программиста!

Грозит ли Беларуси еще большее расслоение общества по уровню доходов в 2017 году?

«Чему здесь удивляться?»

– Программисты и другие компьютерщики зарабатывают деньги на внешних рынках, этим объясняется такая разница, – рассказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Леонид Заико. – Если человек приходит работать в Парк высоких технологий, то разговор часто идет о зарплате в полторы тысячи долларов в эквиваленте. И там ставка минимальная – 18 долларов в час!

По словам собеседника, это еще низкий уровень оплаты труда по сравнению со странами Восточной Европы, где он составляет 60-80 долларов и выше.

– Так что зарплаты у айтишников будут только расти, – продолжает он. – Но я бы не стал называть их богатыми – это нормальные люди, нормальная социальная группа. И это хорошо, что они зарабатывают. Чем больше у нас будет айтишников, тем быстрее мы вырвемся из наших странных проблем.

Проблема, по мнению экономиста, заключается как раз в том, что не все белорусы в существующих условиях могут заработать достаточно денег:

– Что касается нижней границы, где располагаются социальные работники, медицинский персонал... Я всегда иронизирую: если хотите увидеть бедную семью, то это муж, который работает библиотекарем, а жена – медсестрой. Если сравнивать с 2014 годом, мы потеряли около 30 миллиардов долларов годового ВВП. Это все: зарплаты, пенсии, социальные выплаты и инвестиции. Чему здесь удивляться?

«Поднять зарплаты до 500 долларов – это просто невозможно»

В четверг Александр Лукашенко снова заявил, что зарплата в 500 долларов — «не заоблачная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель, сообщает БЕЛТА.

«Скептикам в правительстве», которые говорят о невозможности достижения такого уровня зарплаты, президент посоветовал «сложить портфель» и уйти.

— Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям.

Лукашенко подчеркнул несправедливость ситуации, когда доходы богатых во много раз превышают доходы бедных слоев населения.

— Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить. Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду.

Топ самых багатых і бедных раёнаў Беларусі

Независимый эксперт, в свою очередь, заявляет, что «все эти разговоры о 500 долларах – это пропагандистско-политическая цель».

– По моим расчетам, если убрать все эти доходы от нефти и от газа, которые мы получаем благодаря России, то мы можем рассчитывать на реальную среднюю зарплату около 350 долларов. Это те деньги, которые мы можем сами зарабатывать при существующей структуре экономики и производительности труда, – предупреждает Леонид Заико.

Большие внешние долги (а Беларусь в 2017 году должна выплатить кредиторам около 5 миллиардов долларов) также могут отразиться на зарплатах белорусов. И уже в ближайшее время:

– Есть такое понятие, как инфляционный налог, с помощью которого изымается часть доходов, чтобы собрать деньги на возврат долгов. Одновременно платить по кредитам такие огромные суммы и пытаться поднять зарплаты до 500 долларов – это просто невозможно.

 
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