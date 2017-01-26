Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так

Мир облетели свежие фото рэперши Игги Азалии. Правда, все внимание забрала не атмосфера беззаботного отдыха знаменитости, и даже не ее бойфренд, а ягодицы.

Известно, что австралийка, которая в 16 лет переехала в США, для достижения успехов пережила полную трансформацию тела. Она сделала лицо, грудь, но настаивала: ягодицы свои, спасибо генам!

Профессионалы, улыбаясь, комментировали: ну-ну, как и у Ким Кардашьян.

Однако теперь многим любителям пластики не до смеха. Совсем недавно авторитетные мировые СМИ уже писали: «Как большие ягодицы превратились в опасный культ». Теперь же свежие фотографии Игги красноречиво демонстрируют, во что превращается сделанная «пятая точка», если не соблюдать правильный режим питания, не заниматься спортом или если попросту что-то пошло не так.