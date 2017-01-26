Задержан Александр Кнырович — известный бизнесмен-правдоруб

Информацию о задержании подтвердили друзья крупного предпринимателя.

— Его задержали очень серьезные люди, сейчас идет выяснение обстоятельств, — прокомментировал «Еврорадио» один из них, добавив, что есть шанс, что в течение ближайших двух дней Кнырович окажется на свободе.

С утра 26 января его мобильный телефон не отвечает.

Как отмечает «Еврорадио», еще утром 24 января Александр Кнырович публиковал в своем Facebook снимки из Женевы. Задержание произошло 25 января после того, как бизнесмен вернулся в Минск. Кнырович задержан на 72 часа, срок содержания под стражей может быть продлен.

Как дополняет Наша Нiва, в среду Кнырович пошел на допрос в КГБ как свидетель и не вернулся. Также задержано несколько его коллег.

В группе компаний «Сармат-СТИ», соучредителем которой он является, о заключении бизнесмена не в курсе. Но уточняют, что в принципе редко видят его в офисе. Еще одним проектом Кныровича является минский бар Bristle — там он тоже в последние дни не появлялся.

Александр Кнырович — одна из самых заметных фигур в белорусском бизнесе. Он регулярно выступает в СМИ с критикой экономической ситуации в Беларуси, а также высказывается на острые темы.

По итогам «Салiдарнасцi» за минувший год, бизнесмен вошел в «десятку героев, которые вдохновляли белорусов в 2016-м». Вот лишь избранное из озвученного им недавно:

«Белорусский бизнес абсолютно ничего не делает, чтобы поменять ситуацию в стране»

«Так выглядит необъявленная «шоковая терапия» по-белорусски»