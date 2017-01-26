Некляев споет с Войтюшкевичем в Вильнюсе

4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут в Вильнюсе юбилейный концерт «Нашы каханыя», приуроченный к 10-летию совместного творчества музыканта и поэта.

Причем на мероприятии Владимир Некляев будет не только читать стихи, но и петь.

– Мало кто знает, что Некляев не только гениальный поэт, но и талантливый певец, – рассказывает Змитер Войтюшкевич. – И когда он пишет стихи на музыку, то всегда записывает черновую версию со своим вокалом. Потом мы часто спорим, и порой долго, как лучше исполнять песню.

– На сцене я всю жизнь, но не пел на публике уже давно. В последний раз еще в начале 80-х в Колонном зале Дома союзов на вечере поэта Льва Ошанина, автора гениальных песен «Эх, дороги», «Течет река Волга» и других, – вспоминает Владимир Некляев.

Услышать первый официальный фрагмент дуэта Некляева и Войтюшкевича можно в специальном видеоролике.

Білеты на концерт стоят от 31,5 до 47,5 рублей. Последняя партия билетов продается только в «Театральной кассе » (Минск, ул. Калинина 5, рабочие дни с 10.00 до 19.00). Справка: (017) 395 05 65, (033) 6 5555 96.

Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно. Пошаговая инструкция – http://www.zagranicy.lt/vizy-oformlenie.