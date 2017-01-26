Фото дня: Сидящие под Лукашенко

Выезды в регионы позволяют реально оценивать, что волнует людей, заявила Наталья Кочанова.

Глава Администрации президента накануне посетила ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

– Когда люди задают вопросы, мы видим реальную картину в том или ином регионе, на том или ином предприятии. Поэтому таким встречам я придаю всегда очень важное значение, и сегодня, будучи на этом предприятии, в очередной раз убедилась: надо чаще бывать в коллективах, выезжать, чтобы этот разговор с людьми имел в дальнейшем практическое применение, – отметила Наталья Кочанова в беседе с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Выступая же перед рабочими, чиновница заявила: задача по увеличению средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов «должна выполняться беспрекословно».

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Как отреагировали жители региона остается за кадром. Форумчане же на talks.by уже отреагировали: «Грустно все это – страной управляют популисты, которые про законы экономики не слыхали».