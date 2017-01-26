Лукашенко сравнил науку с океаном

Год науки должен стать знаковым и по-настоящему переломным, заявил Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам.

– Науку часто сравнивают с океаном – стихией, во многом неизведанной, но открывающей перед человеком тысячи возможностей. И правда, в бурлящем потоке поиска и открытий победителем станет лишь тот, кто, смело выходя за границы стандартного, идет новыми тропами и путями. Только поставив перед собой высокую, возможно, невыполнимую цель, можно приблизиться к чему-то действительно важному, – убежден глава государства, сообщает БЕЛТА.

По его словам, эта церемония имеет особую значимость для Беларуси:

– Она фактически открывает объявленный в стране Год науки. Год, который призван стать для этой сферы знаковым и по-настоящему переломным. Речь идет не о каких-то масштабных мероприятиях или новых открытиях. Все это, конечно, существенно. Но что гораздо важнее – в этот год мы должны придать отрасли новое звучание, качественно обновить ее структуру.