Невзоров: Трамп победил потому, что в нем увидели самца

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» прокомментировал инаугурационную речь президента США Дональда Трампа.

По мнению Невзорова, зловещая угрюмая риторика, к которой прибегал Трамп, говорит о том, что он не очень прочно себя чувствует в президентском кресле и готовится к попыткам импичмента.

– Поэтому он не произносит как бы традиционную для американского президента речь ко всему народу, он обращается только к своим союзникам, вот к пролетариату, на острие которого он и проскочил… Хотя понятно, что дядька-то очень крепкий, что от стула президентского его можно оторвать только с его собственными ягодицами. То есть, они все равно останутся там в Овальном кабинете, как сувенир для следующего…

Успех этого несистемного политика на выборах Невзоров объяснил так:

– Мир впервые увидел в Трампе то, чего не видел в Обаме, то, чего, разумеется, не видел в этой тихой серой вечно пропотевшей мыши французской, в последнем президенте Франции, который до сих пор работает… Они увидели самца, несмотря на все, на этот внутренний заем на башке, смешную пластику и невероятно корявую речь.

Невзоров: «Президент – фигура вообще ни за каким чертом не нужная»