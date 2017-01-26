Путин продемонстрировал «феерическое отсутствие музыкального слуха»

Накануне, в Татьянин день, президент России спел со студентами МГУ.

Видео уже появилось в сети и обрастает сотнями комментариев. Не промолчал и российский публицист Александр Невзоров, отметив «феерическое отсутствие музыкального слуха», которое продемонстрировал Владимир Путин.

– Вообще вот этот его хор со студентами напоминал какой-то такой, вы знаете – то одному коту на хвост наступили, то нескольким. Потому что так исполнить песню по 14 минут – ну, я даже не знаю, кто был бы в состоянии, – сказал Невзоров в эфире Эхо Москвы.