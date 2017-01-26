Экс-милиционер убивал бомжей, чтобы создать армию зомби

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов Республики Дагестан Арсена Байрамбекова, который с 2002 года по 2014 год убил шесть человек, сообщает «Коммерсантъ-Урал».

Два первых преступления экс-милиционер совершил как наемный киллер. Обе жертвы были предпринимателями.

Однако самыми резонансными стали убийства 2014 года. Согласно версии следствия, Байрамбеков убил четырех бездомных в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга). Обвиняемый в это время был увлечен изучением оккультных обрядов и считал, что может воскресить мертвого человека и превратить его в зомби. Поэтому он тщательно готовился, намереваясь соблюсти все каноны обряда жертвоприношения: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв. После этого Байрамбеков пробовал оживить убитых и превратить в зомби, но все его попытки были тщетными.

В ходе следствия были проведены три психолого-психиатрические экспертизы. Байрамбеков признан вменяемым. Свои действия, по информации РИА Новости он объяснил тем, что собирался создать «армию зомби».