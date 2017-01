На карте мира, где размещены названия песен, Беларусь – «сестра Европы»

Дизайнеры из Dorothy придумали классную идею: подыскали песни для основных стран, городов и топонимов и разместили их на карте мира.

Беларуси достались песни «Sister Europe» группы The Psychedelic Furs и «European Female» коллектива The Stranglers. Обе песни, к слову, родом из 80-х годов прошлого века. Украина подписана композициями «War zone» группы Wanted, «Rebirth of a Nation» Public Enemy и «From Russia with Love».

Вильнюс ассоциируется у создателей карты с песней «City Of Tiny Lights», которую исполняет Frank Zappa, а Варшава, вполне ожидаемо, с композицией «Warsaw» Joy Division.

Америку украсила знаменитая песня Брюса Спрингстина «Born in the USA», на территории России растянулась надпись «Back in USSR», через всю Европу проходит «Trans-Europe Express» Kraftwerk. Всего на карте поместилось более тысячи песен.

Купить карту World Song Map можно на сайте Dorothy. Обычное издание обойдется в €29, а ограниченное – в € 41.

Вся карта мира здесь