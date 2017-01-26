Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар и евро подтянулись
Величайшая лесная катастрофа в истории Чили
Лукашенко сравнил науку с океаном
Невзоров: Трамп победил потому, что в нем увидели самца
Экс-милиционер убивал бомжей, чтобы создать армию зомби
Топ самых багатых і бедных раёнаў Беларусі
Як здымалі Станіслава Шушкевіча
Назарбаев отдает часть полномочий парламенту и правительству
Клиентов «Психбариса», забивших насмерть композитора из ненависти к Путину, судят в Вильнюсе
Куда катится наша экономика
Американский миллиардер построит тоннель из офиса в аэропорт из-за пробок
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Чиновники, заберите себе громкие слова «рожайте!», «третий мой». А мамам дайте уважение»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Авторы модели уже пенсионного возраста. В таком состоянии не меняют взгляды»
«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»
Что является главным злом в России
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
«Запрашаем у пекла 1944-1954 гадоў»
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Политика
26.01.2017
Салiдарнасць
Назарбаев отдает часть полномочий парламенту и правительству

Глава Казахстана объявил о начале реформы системы государственного управления в стране.

Громкое заявление 76-летний руководитель государства сделал в среду в эфире местного телевидения.

Он сообщил, что основная суть реформ заключается в том, что президент «отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству». Нурсултан Назарбаев добавил, что в будущем именно парламент будет формировать кабинет министров, который получит больше полномочий по управлению экономикой.

– Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом, – цитирует главу Казахстана агентство Reuters. – Для президента в новых условиях приоритетами станут технические функции – роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

10 гибридных режимов

Глава государства, по словам Назарбаева, сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности в целом и обороноспособности страны.

– Роль правительства и парламента значительно усилится, – подчеркнул он.

Оппозиционные силы страны связывают такие изменения с началом операции «Преемник».

– Властные группировки будут делить власть между собой, – рассказал агентству казахстанский политик Амиржан Косанов. – В нашем случае речь идет не о перераспределении полномочий между конституционными ветвями власти, а переделе сфер властного влияния между неконституционными кланами вокруг президента. Кланы встали на ноги, и в постназарбаевский период они хотят иметь свою долю во власти, как гарантию сохранения их богатств после ухода Назарбаева.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Почему Лукашенко не может сделать то, что удалось графу Паскевичу 130 лет назад
Сколько стоит налоговой поиск тунеядца
Минский врач рассказал, как можно довести зарплату медиков до заветных $ 500
Разгадка смерці Янкі Купалы
Фото дня: Сидящие под Лукашенко
Район дворцов и замков
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY