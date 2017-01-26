Назарбаев отдает часть полномочий парламенту и правительству

Глава Казахстана объявил о начале реформы системы государственного управления в стране.

Громкое заявление 76-летний руководитель государства сделал в среду в эфире местного телевидения.

Он сообщил, что основная суть реформ заключается в том, что президент «отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству». Нурсултан Назарбаев добавил, что в будущем именно парламент будет формировать кабинет министров, который получит больше полномочий по управлению экономикой.

– Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом, – цитирует главу Казахстана агентство Reuters. – Для президента в новых условиях приоритетами станут технические функции – роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

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Глава государства, по словам Назарбаева, сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности в целом и обороноспособности страны.

– Роль правительства и парламента значительно усилится, – подчеркнул он.

Оппозиционные силы страны связывают такие изменения с началом операции «Преемник».

– Властные группировки будут делить власть между собой, – рассказал агентству казахстанский политик Амиржан Косанов. – В нашем случае речь идет не о перераспределении полномочий между конституционными ветвями власти, а переделе сфер властного влияния между неконституционными кланами вокруг президента. Кланы встали на ноги, и в постназарбаевский период они хотят иметь свою долю во власти, как гарантию сохранения их богатств после ухода Назарбаева.