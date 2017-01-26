«Когда Беларусь созреет до второй АЭС, к нам уже прилетят инопланетяне»

Зачем Беларуси несколько атомных электростанций?

В Национальной академии наук Беларуси надеются, что строящаяся в Островецком районе Белорусская атомная станция не последняя АЭС на территории страны.

«Будут еще создаваться атомные станции, может быть к 30-му году», — заявил председатель президиума НАН академик Владимир Гусаков на пресс-конференции в Минске.

Бывший президент Академии наук, экс-председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Войтович отмечает, что раньше никаких разговоров по поводу строительства еще каких-то атомных электростанций на территории Беларуси не велось.

— Сейчас стоит вопрос использования той электроэнергии, которая будет получена на уже строящейся в Островецком районе АЭС. Надо для начала получить опыт эксплуатации и разобраться в конце концов с рынками электроэнергии. Уже после запуска первой АЭС у нас энергии будет избыток, — уверяет ученый.

Развитые западные страны переходят на альтернативные источники энергии. Может ли Беларусь следовать этому тренду?

— Действительно, в мире наблюдается явная тенденция заменять источники энергии, основанные на органическом и атомном топливе, возобновляемыми источниками. И эта тенденция будет усиливаться, — полагает академик.

В любом случае, по мнению Александра Войтовича, говорить сегодня о строительстве новых АЭС в Беларуси преждевременно.

Продолжение прогноза, а также мнение о том, что «атомная станция — не самая большая глупость в нашей стране», — читайте здесь