Куда катится наша экономика

Пластмассовые БелАЗики вполне красноречиво показывают всю «инновационность» белорусской модели.

Пока в передовых странах учатся производить молоко без коровы, в Беларуси сохраняют допотопные производства, веря, что кризис скоро рассосется. Увы.

В последнее время из уст белорусских чиновников все чаще можно слышать слова и словосочетания «модернизация», «инновационное развитие», «технологичное производство», «наукоемкие отрасли». Однако достаточно посмотреть на продукцию белорусских заводов и фабрик, чтобы оценить всю «инновационность» белорусских производств.

Что у нас: кротоловки, гусятницы и кухонные топорики

Примером может служить поставский завод «Белит», который сегодня находится на грани закрытия. Раньше предприятие выпускало телевизоры. А в 2008-м стало производить… обычную ветошь из старой одежды.

И таких «технологичных» заводов в Беларуси — пруд пруди. Как выяснил TUT.BY, тот же жодинский гигант БелАЗ, помимо основной продукции выпускает лопаты, грабли, мебельную фурнитуру и даже игрушки. Впрочем, пластмассовые БелАЗики вполне красноречиво показывают всю «инновационность» белорусской промышленности.

На Минском тракторном заводе, помимо тракторов, выпускают закаточные машинки, дыроколы, на «БелАЗе» и на МТЗ делают кухонные топорики. Минский моторный завод поддерживает себя ледобурами, кротоловками, рукомойниками, гусятницами и прочей «наукоемкой» продукцией.

Продолжение статьи читайте здесь