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Общество
26.01.2017
Евгений Федоров
Район дворцов и замков

Есть ощущение, что представители белорусской власти и компания родились совсем не в том веке.

Недавно появилась информация, что новое здание Верховного суда будет построено недалеко от проспекта Победителей в Минске. Уже официально прозвучало, что внешне оно будет напоминать роскошный дворец из стекла и натурального камня.

Примечательно, что этот район столицы с каждым годом все больше напоминает дворцово-замковый ансамбль, выполненный в восточном стиле «дорого-богато». Впрочем, судите сами.

Самой массивной частью застройки выглядит торговый центр «Замок», построенный близким к власти бизнесменом Павлом Топузидисом. Внутри, к слову, располагается гипермаркет с соответствующим названием – «Корона».

По соседству находятся дипломатические дворцы, принадлежащие восточным друзьям белорусских властей – Казахстану и Туркменистану. В них располагаются посольства и консульства этих государств. Когда стоишь рядом с ними, ощущаешь себя где угодно, но не в Беларуси.

Также в этом районе расположены Дворец тенниса, которым заведует приближенный к Александру Лукашенко бизнесмен Александр Шакутин, и внешне напоминающий замок парк развлечений «Дримлэнд», принадлежащий еще одному богачу – Юрию Аверьянову.

Совсем рядом, кстати, и будет находиться новый «дворец» Верховного суда – его строительство уже идет полным ходом.

В центре всей этой величественной композиции, по закону жанра, сооружен главный дворец страны, огороженный высоким забором и украшенный «под золото». На проходящих мимо людей бдительно смотрит «глаз» видеокамеры, а совсем рядом дежурит одинокий автозак.

Наблюдая за таким буйством почти средневековой роскоши с восточными мотивами, возникает вопрос: почему в стране не нашлось денег, чтобы восстановить десятки настоящих дворцов и замков, которые могли бы вернуть часть истории всем белорусам, а не только сегодняшним любителям роскошной жизни.

 
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