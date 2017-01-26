Скарлетт Йоханссон бросила второго мужа

Скарлетт Йоханссон разводится с Роменом Дориаком.

О том, что актриса и журналист не живут вместе уже с лета, сообщил журнал People со ссылкой на источник из окружения пары. Йоханссон и Дориак решили не афишировать разрыв и даже иногда появлялись вместе на публике. Однако актриса с белорусскими корнями уже давно не носит обручальное кольцо, подаренное французским журналистом.

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Эту новость нельзя назвать громом среди ясного неба. Первый брак Скарлетт Йоханссон – с коллегой Райаном Рейнольдсом – тоже продлился около двух лет.

С Роменом Дориаком актриса начала встречаться в 2012-м. Спустя два года у них родилась дочь, а еще через молодые родители сыграли свадьбу.

По ходу семейной жизни Дориак сначала лишился волос. А теперь, похоже, и жены.

На работе же у Скарлетт всё отлично. По итогам 2016 года она стала самой кассовой актрисой мирового кинопроката. За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и «Аве Цезарь!», совокупно собрали 1,2 миллиарда долларов.

В общем, такая видная девушка долго одна вряд ли останется.

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