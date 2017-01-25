Американский миллиардер построит тоннель из офиса в аэропорт из-за пробок

Глава SpaceX, Tesla и SolarCity 45-летний миллиардер Илон Маск объявил о начале строительства тоннеля от собственного офиса в SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса.

«Небывалый прогресс на тоннельном фронте. В планах начать рыть через месяц или около того», — написал Маск в среду, 25 января, в своем микроблоге в Twitter.

На вопрос, серьезно ли он говорит о тоннеле, Маск ответил: «Да». И уточнил, что тоннель будет начинаться недалеко от его кабинета в офисе SpaceX, который расположен в 5 минутах от международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Ранее, 17 декабря 2016 года, Маск заявил в своей аккаунте в Twitter, что дорожное движение его бесит.

«Построю машину, роющую тоннели, и начну бурить…», — написал миллиардер.

Он отметил, что компания, роющая тоннель, должна называться «The Boring Company» (от слова boring, что в переводе с английского означает и «буровой», и «скучный»).

«Я действительно собираюсь это сделать», — подчеркнул тогда Маск.