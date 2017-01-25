Лукашенко назначил себя главой группы по стимулированию деловой активности

В Беларуси создана рабочая группа по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

— Себя президент назначил руководителем группы, в нее входят глава Администрации президента, представители министерств, Комитета госконтроля и семь-восемь представителей бизнеса, в том числе я. Послезавтра первое заседание, — сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов БелаПАН.