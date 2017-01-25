Терминатор встретился лицом к лицу с Папой

tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
НОВОСТИ
Американский миллиардер построит тоннель из офиса в аэропорт из-за пробок
Лукашенко назначил себя главой группы по стимулированию деловой активности
Белорусскую журналистку объявили персоной нон-грата в Азербайджане
Кадыров разрешил силовикам стрелять без предупреждения
Хозяин авто должен выплатить 2500 долларов за ДТП, которого не совершал
Как узнать, что у вас нет аллергии на цефтриаксон
Фотофакт: У Дашкевича забирают машину за штрафы
Вслед за морозами в Беларусь придут метели
Минчанина, в которого на Новый год стрелял милиционер, перевели в СИЗО
Мужчину, который снял с жены скальп, не будут судить
Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене
Белорусская милиция нашла у наркоторговцев картину известного русского художника Шишкина
Милиционер из Гродно раскрыл канал вербовки в ДНР, а его за это арестовали
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что является главным злом в России
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
Раскодировать Беларусь
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
«Сборище даже лучших русских мужчин — унылая пора, очей разочарование»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
«Покидая страну в поисках лучшего мира, мы капитулируем как поколение»
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Сергей Микель: «Если плывешь против течения, лучше видишь свою цель»
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лица
25.01.2017
Салiдарнасць
Tweet
Терминатор встретился лицом к лицу с Папой
Встреча состоялась в среду в Ватикане.
Фото
instagram
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»
Раскодировать Беларусь
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
PDF-выпуски
Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com