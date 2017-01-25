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Зацепило!
25.01.2017
Алена Антонова
Что мешало экс-министру Жарко ликвидировать очереди в поликлиниках

Зацепило! Читаешь свежие новости – и диву даешься, какие заботливые у нас чиновники, как переживают они за народ.

Снимок носит иллюстративный характер

Вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава рассказал о самых распространенных жалобах пациентов: очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.

— Пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях, теряться в назначениях и рекомендациях специалистов. Максимум медицинской помощи должен быть обеспечен в течение одного приема, — сказал он.

Со словами вице-премьера трудно не согласиться: именно так все и должно быть. Но возникает резонный вопрос: что мешало Василию Жарко, человеку, возглавлявшему Минздрав почти 10 лет, ликвидировать очереди в поликлиниках? И только ли в очередях дело?

В регионах к узким специалистам не попасть из-за их отсутствия. Например, в Слуцкой детской поликлинике нет отоларинголога и детского гинеколога. Подобные проблемы существуют и в других регионах.

«А где же врачи? Почему штат поликлиник так и не укомплектован?» - возмущается один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by

Люди иронизируют: «Если вести прием только по записи в строго отведенное время, то окажется, что записей на ближайший месяц нет, а свою болезнь нужно планировать за полгода».

В декабре  прошлого года общественный активист из Борисова Виктор Горбачёв сходил с 86-летней мамой в поликлинику и поделился своими впечатлениями:

 «То, что испытывают посетители поликлиник — это ад, который придуман не для лечения. …Уже в 5-30 мы были у дверей не первыми. Там составлялись списки и проходила перекличка. Кто, куда и к кому! За талончиками — как в мавзолей во времена СССР. А из окошка — или пока нет, или берут на месяц-два вперёд! А хочешь чуть быстрее? Плати! За все плати».

От слов вице-премьера очереди в поликлиниках не исчезнут, ведь главным пациентам нашей страны не доводится стоять в этих очередях.

 
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