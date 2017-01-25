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25.01.2017
Наша Нива
Белорусскую журналистку объявили персоной нон-грата в Азербайджане

Адарья Гуштын, корреспондент информационного агентства БелаПАН, оказалась в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Азербайджана.

Поводом стала статья, посвященная Нагорному Карабаху — территории, которую азербайджанские власти считают оккупированной армянами.

Адарья Гуштын

В целом в списке 623 человека из разных стран мира. Профессии совершенно разные: представители фондов, музыканты, режиссеры, политики… Это те, кто, согласно пониманию Азербайджана, нарушил территориальную целостность страны. Журналистов, конечно, много: здесь и «Нью-Йорк таймс», и «Эхо Москвы», и «Лайфньюс», и «Берлинер цайтунг»…

Сам материал вышел в мае 2016 года. Но про свое имя в списке персон нон-грата на территории Азербайджану журналистка узнала недавно.

«Интересовались историей блогера Лапшина, которого Беларусь планирует выдать Азербайджану, он был в том списке. И вдруг выяснилось, что мое имя тоже там, — говорит Адарья Гуштын. — Когда я была в Карабахе, то понимала, что определенные последствия могут быть. Еще когда статья только была опубликована, на мою частную почту, которая нигде не указана, пришло письмо от незнакомца с вопросом, было ли у меня разрешение от азербайджанского МИД, чтобы заехать на «оккупированную территорию Азербайджана». Я понимала, что, скорее всего, это кто-то из силового блока Азербайджана, но переписку не поддержала».

Обиды на азербайджанцев у журналистки нет.

«Я была во всех постсоветских странах, кроме Азербайджана и Туркменистана. И в ближайшее время я вряд ли смогу попасть в Азербайджан, конечно. Честно говоря, жаль, эта страна мне очень интересна. Гордости за то, что мое имя в том списке, не чувствую… Но и злобы никакой нет, я с уважением отношусь к Азербайджану как к стране и имею друзей там. Я разделяю страну и режим», — комментирует Дарья.

Кроме Адарьи, в списке нежелательных лиц еще четверо человек, обозначенных как граждане Беларуси: блогер Павел Андриевский, журналист Виктор Коноплев (редактор портала «Наша среда», посвященного российско-армянским отношениям), Вера Таривердиева — вдова композитора Микаэла Таривердиева, скульптор и художник Спартак Арутюнян.

 
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