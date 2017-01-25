Владимир Войнович рассказал, чего боятся Путин и Лукашенко

Российский писатель в интервью Радыё Свабода – о том, чего больше боятся авторитарные лидеры, такие как Лукашенко или Путин, — показаться смешным или слабым.

— И того, и другого. Но показаться смешным все же больше «убивает», потому что со смешным сложнее бороться, чем с другим. Если будет смешно, то люди будут смеяться, их не заставишь не смеяться. Я убежден, что если что-то смешное написано про Лукашенко, то те же самые близкие к нему люди, когда это читают, надеясь, что их никто не слышит и не видит, смеются. Через смешное, как ни через что другое, показываются все недостатки человека, поводыря, его системы и ситуации в стране.