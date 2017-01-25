Кадыров разрешил силовикам стрелять без предупреждения

Это, по мнению главы Чечни, поможет избежать потерь среди личного состава.

«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?», — сказал Кадыров в ходе заседания коллегии МВД по республике, которое проходило накануне в Грозном. Репортаж с его выступлением показал в ночных новостях местный телеканал. Речь шла о гражданах, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям. По мнению чеченского лидера, «ваххабиты и террористы понимают только язык силы».

«Они не скупятся на самые подлые методы, чтобы устроить здесь шум. Впредь мы не будем церемониться ни с ними, ни с теми, кого они ввели в заблуждение», — заявил глава Чечни.

Он также потребовал от силовиков «усилить профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму».

Говоря об итогах деятельности правоохранительных органов, Кадыров отметил, что за прошлый год на территории республики «было уничтожено 17 и задержано 19 участников НВФ, а также выявлено 122 преступления террористической направленности».

Согласно закону о полиции, сотрудник правоохранительных органов обязан, прежде чем применить огнестрельное оружие, об этом предупредить и дать время на выполнение своих требований. Исключение составляют случаи, когда промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или полицейского либо может повлечь иные тяжкие последствия.