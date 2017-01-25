Хозяин авто должен выплатить 2500 долларов за ДТП, которого не совершал

В помощи друзьям житель Солигорска Дмитрий не отказывал никогда. До последней истории, в которую он случайно попал.

Летом 2015 года мужчина одолжил свой Ford Transit знакомому. На его микроавтобусе тот попал в ДТП: сбил насмерть велосипедистку. Дмитрий не только восстанавливал автомобиль за свои средства, теперь он обязан выплачивать деньги родственникам погибшей — за причинение морального вреда.

— Раньше я руководил своей фирмой, которая занималась установкой напольных покрытий. У меня был рабочий Ford Transit и легковушка Citroen. Микроавтобус у меня часто просили друзья: перевезти мебель, вещи и так далее. Машину, если она была не в работе, давал всегда, считал, что надо друг другу помогать, если есть возможность, — рассказал AUTO.TUT.BY Дмитрий.

Не отказал Дмитрий и своему знакомому Сергею — парень хотел перевезти на Ford Transit какие-то личные вещи. Поездка оказалась роковой: в Слуцке Сергей сбил 60-летнюю велосипедистку. Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм умерла в больнице. Это произошло в июле 2015 года.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителя отпустили под подписку о невыезде, а разбитый Ford поставили на штрафную стоянку — пока шло следствие, забирать машину было нельзя.

— Когда я узнал обо всем произошедшем, расстроился, конечно. Потом прикидывал, сколько может стоить восстановление микроавтобуса. Но Сергея по этому вопросу я не тревожил: человек под следствием, ему и так тяжело, что с ним будет, а вдруг посадят? — вспоминает владелец Ford Дмитрий.

Через полгода уголовное расследование в отношении Сергея было прекращено — за отсутствием состава преступления. Во время проведения экспертиз и экспериментов следователи выяснили, что оба участника дорожного движения в момент ДТП были трезвыми, Ford был технически исправным, а водитель, который им управлял, ПДД не нарушал. Авария произошла из-за погибшей велосипедистки, которая неожиданно выехала со второстепенной дороги на главную и водитель автомобиля предотвратить наезд не смог.

— Побитый бусик со стоянки я забрал. На СТО подсчитали, что для его восстановления потребуется около 1000 долларов, — вспоминает Дмитрий события почти двухгодичной давности.

Сергей денег на ремонт не дал — сослался на финансовую несостоятельность, к тому же у него недавно родился ребенок. Автовладельцу ничего не оставалось, как отремонтировать машину за свой счет.

— Я продал микроавтобус — пришел кризис и бизнес трещал по швам, а по долгам фирмы рассчитываться надо было. В начале года предприятие уже не действовало, и я остался без заработка. А в феврале мне неожиданно приходит повестка в суд Слуцкого района: меня вызывают ответчиком. Оказывается Наталья, дочь погибшей в аварии женщины, подала иск о взыскании с меня как владельца авто материальной компенсации морального вреда в размере 200 миллионов неденоминированных рублей, это около 10 тысяч долларов!

Дмитрий поначалу подумал, что это какое-то недоразумение: водитель признан невиновным, сам Дмитрий никакого отношения к произошедшей аварии не имеет, так за что же он должен платить?

— Я надеялся, что суд разберется в ситуации и иск не удовлетворят. К адвокату за консультацией не обращался, пошел на заседание без какой-либо подготовки.

Однако, Дмитрий заблуждался. Если в иске к водителю женщине отказали, то Дмитрий, как хозяин автомобиля должен нести ответственность. На суде Дмитрию объяснили: по закону юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (сюда входит в том числе и использование транспортных средств) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности. При этом, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя в случае, если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности — автомобилем.

— Честно говоря, я был в шоке от услышанного и не был к этому готов. Говорил на заседании, что денег у меня нет, сижу без работы, что у меня проблемы со здоровьем — мне делали операцию на позвоночнике и нужны дорогостоящие лекарства и реабилитация. У жены хроническое заболевание и тоже нужны препараты. Никакого богатства я не нажил, даже живу в одной квартире с родителями. Но суд посчитал, что мое материальное и семейное положение позволяет мне выплачивать компенсацию за причинение морального вреда.

Иск дочери погибшей был удовлетворен, но не в полной мере: с Дмитрия было решено взыскать 2500 рублей (примерно, 1250 долларов), а также пошлину в размере трех базовых величин.

— Так я оказался без вины виноватым. После заседания я подошел к истице и спросил, неужели вы думаете, что я виноват в том, что погибла ваша мать? А она мне ответила: «Есть статья закона, по которой вы можете заплатить. И вы заплатите».

Дмитрий подавал кассационную жалобу в Минский областной суд, но решение районного суда там оставили без изменений.

— Полностью сумму по иску я погасить не могу. Сейчас устроился работать на частную фирму, которая занимается установкой напольных покрытий. Зарплата небольшая, поэтому отчисления по иску тоже маленькие. Домой приходили сотрудники отдела принудительного исполнения: описывать имущество. Теперь моя семья должна отчитываться, кто и когда покупал имеющиеся вещи, за какие деньги.

Казалось бы на этом в деле можно поставить точку. Но в конце прошлого года иск в суд подал муж погибшей женщины Владимир. Мужчина требовал взыскать с Дмитрия за моральный вред 5000 рублей.

— В суд по второму иску я принес все справки: о состоянии своего здоровья, о необходимом лечении, о заработной плате. Это меня не спасло…

На заседании, которое состоялось в начале января, требование истца удовлетворили частично: Дмитрий должен выплатить ему 2500 рублей.

Сергей, который сбил велосипедистку, сейчас находится в Москве на заработках. Мужчина знает о том, что Дмитрий должен рассчитываться по искам. AUTO.TUT.BY удалось связаться с Сергеем.

— Я не виновен в ДТП и суд не может присудить мне компенсацию морального вреда. Но и Дмитрий тут ни при чем, это несправедливо — взимать с человека деньги, если он не причастен к данному ДТП и не является его участником, — сообщил в разговоре с корреспондентом AUTO.TUT.BY Сергей. — После похорон погибшей в ДТП женщины я ездил к ее родным чтобы выразить свои соболезнования. В качестве компенсации морального вреда дал им 6 миллионов (неденоминированных) рублей. Они отказывались, но деньги я оставил. Был разговор, чтобы дать еще какую-то сумму, но дочь погибшей подала в суд. А потом родственники погибшей получили деньги от страховой компании.

Сергей говорит, что помогать оплачивать иски Дмитрия не отказывается. Но заплатить всю сумму в полном объеме он не может — таких денег у него просто нет. Ведь ему нужно платить за съемную квартиру и содержать семью: жену-декретницу и двоих несовершеннолетних детей.

Как пояснила AUTO.TUT.BY Наталья, дочь погибшей женщины, они «понимают, что не Дима сбил, но действуют по закону». Для нее нет ничего удивительного в том, что ответчик утверждает, что денег у него нет — любой человек, оказавшийся на его месте, говорил бы то же самое.

— Он (Дмитрий. — Прим. AUTO.TUT.BY) уже все переоформил на тещу и тестя. У него же была своя фирма в Солигорске, почему он говорит, что у него плохое положение? Ему же не присудили выплачивать 250 миллионов или 300 миллионов рублей, поэтому надо квартиру продавать. Сумма, которую он должен выплачивать, разве это большие деньги за то, что сбили человека?

Женщина считает, что решение о невиновности в ДТП водителя «просто так написали».

— Обзор на том перекрестке — сумасшедший. Водителю никто не мешал, может он разговаривал по телефону и отвлекся — неизвестно. Мама всю жизнь ездила по этой дороге и хорошо ее знала. Если бы здоровье мне позволяло, я бы потребовала дело еще раз расследовать и доказала бы, что моя мама не виновата в аварии.

Что же касается сумм, якобы полученных от Сергея после ДТП и выплат страховой компании, то женщина эту информацию не подтвердила.

На момент публикации стало известно, что заявление в суд готовит и сын погибшей женщины Сергей, об этом он сообщил AUTO.TUT.BY по телефону. С датой подачи заявления и размером материальной компенсации мужчина еще не определился.

Комментарий юриста

— Действительно, владелец средства повышенной опасности (в данном случае — автомобиля) обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, независимо от наличия своей вины, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, — рассказала генеральный директор ООО «Надежные программы» юрист Людмила Чекина.

При этом следует учитывать, что владеть средством повышенной опасности можно не только на праве собственности, но и на других законных основаниях: по договору аренды, безвозмездного пользования, по доверенности. Поэтому передачу автомобиля другому лицу лучше всего оформлять документально: договором или доверенностью. Однако даже если сделка не была оформлена в письменном виде, при решении вопроса о возмещении вреда собственник может приводить аргументы о том, что владельцем автомобиля на момент аварии было другое лицо по договору аренды либо безвозмездного пользования, ведь сделки между физическими лицами, если сумма такой сделки не превышает 10 базовых величин, могут совершаться и в устной форме.

При причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего компенсации подлежит и моральный вред, размер которого определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий.

Если вред причинен не умышленно, суд может уменьшить размер возмещения с учетом имущественного положения ответчика. Поэтому в случае, если имущественное положение владельца автомобиля не самое лучшее, в судебном процессе всегда имеет смысл доказывать это обстоятельство.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен.

Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (в данном случае — лицом, управлявшим автомобилем), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения. Разумеется, даже получив решение суда о взыскании суммы возмещенного вреда с непосредственного виновника, исполнить его (при плохом имущественном положении должника) нелегко. Но выставить регрессный иск имеет смысл в любом случае, ведь кроме традиционных способов взыскания, таких, как взыскание 20% заработка или наложения взыскания на имущество, сейчас широко применяются такие нетрадиционные, но достаточно действенные методы воздействия, например, запрет выезда за рубеж и лишение права управления транспортным средством до исполнения решения суда.