Как узнать, что у вас нет аллергии на цефтриаксон

С начала года трое белорусов попали в больницы с анафилактическим шоком после инъекций лекарств.

31-летняя женщина под Молодечно умерла, двое школьников, мальчик и девочка, находятся в больницах в Борисове и в Ганцевичах. И это только те случаи, о которых мы знаем.

Во всех трёх ситуациях фигурируют антибиотик цефтриаксон и лидокаин, которым его разбавляли, чтобы уменьшить боль от укола.

Среди причин анафилактического шока лекарства ― на втором месте после еды

Информация обо всех лекарствах, после которых у пациентов случается анафилактический шок, попадает в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Там Еврорадио говорят, что в последнее время репортирование (так на языке медиков называются сообщения о нежелательных эффектах от приёма лекарств) действительно "находится на этапе подъёма". Но добавляют: нынешний взрыв анафилактических шоков после инъекций антибиотика ― в пределах статистики.

В прошлом году в Беларуси от цефтриаксона пострадали 25 человек

"Сами подумайте, сейчас зима, сезон воспалений, инфекционных заболеваний. Люди стали чаще болеть, и, соответственно, им стали чаще антибиотики колоть, ― рассказывают в клинико-фармакологическим отделе Центра. ― А антибиотики, по сути, всё аллергенные. Чужеродный белок поступает в организм человека. Вот этот цефтриаксон, о котором идёт речь, [производится] из европейской субстанции. Он абсолютно без какого-то обмана, и по качеству там всё хорошо.

Просто в структуре лекарственных аллергий бета-лактамные антибиотики находятся на первом месте. Но в структуре вообще всех анафилактических шоков лекарства идут следом за едой. То есть, такая реакция в мире у людей чаще бывает от еды. Человек может апельсинового сока выпить, например. На укус пчелы. Анафилактический шок бывает на что угодно".

Нет претензий у специалистов Центра и к качеству лидокаина. А значит, анафилаксия, скорее всего, ― результат не плохих лекарств, а индивидуальных особенностей тех людей, которым их выписывали.

"Каждый из нас склонен. Я вот, допустим, завтра приму антибиотик, и, может... Я понимаю это, и каждый раз боюсь применять антибиотики", ― подытоживает доктор из Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Способ «вычислить» аллергию заранее есть, и он совсем не сложный

По-сути, анафилактический шок ― это очень сильная и стремительная аллергия, которая может случиться с каждым. Если терапевт выписывает вам новый препарат, можно заранее узнать, как отреагирует на его организм, чтобы медикам потом не пришлось буквально вытаскивать вас с того света?

С этим вопросом мы обратились к специалистам иммунной лаборатории 10-й клинической больницы Минска.

"А вы раньше принимали цефтриаксон?" ― спрашивают у нас в ответ. Отвечаем, что нет. "Если вы с аллергеном ещё не сталкивались ― какая у вас может быть на него реакция?" ― удивляются нашей наивности в лаборатории.

Но способ "вычислить" аллергию заранее всё же есть, и он совсем не сложный.

"Почему-то забыли, что можно [перед уколом] взять пробу в процедурном кабинете. Это абсолютно нормальная процедура, ― говорит иммунолог. ― Немного лекарства подкалывают подкожно и смотрят на местную реакцию. Покраснело ― не покраснело, жжёт ― не жжёт. Цефтриаксон ― это уколы. И вас могут направить в процедурный кабинет, чтобы выяснить реакцию на этот препарат".

На пробу в процедурный кабинет пациентов направляет терапевт, который назначает антибиотик. В сложном случае он может выписать направление в лабораторию, где вас бесплатно проверят на аллергию на цефтриаксон. Если направления нет, анализ делается платно и стоит шесть рублей. Но ― смотрите выше ― его нет смысла делать, если вы до того не принимали препарат.