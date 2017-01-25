Собчак перепутали с Мадонной

Американский журнал Harpers Bazaar перепутал специального корреспондента «Сноба» Ксению Собчак с певицей Мадонной.

Журнал выпустил 24 января фоторепортаж с Недели высокой моды в Париже, посвященный уличному стилю знаменитостей. Издание опубликовало 17 фотографий, которые подготовил Тайлер Джо, в том числе снимок с Ксенией Собчак.

В подписи к фотографии сказано, что на снимке изображены певица Мадонна, основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова и дизайнер Ульяна Сергеенко. Однако на деле на снимке запечатлена Ксения Собчак, а не Мадонна.