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Общество
25.01.2017
Семен Печенко
Минский врач рассказал, как можно довести зарплату медиков до заветных $ 500

Задачу можно и перевыполнить. Другое дело — какой ценой будет достигнута эта цель.

О необходимости выйти на 500-долларовый уровень в среду заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова, выступая перед работниками Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Вскоре эстафету перехватил вице-премьер Василий Жарко, десять лет руководивший Минздравом:

— Наши врачи получают то, что они нарабатывают, это действительно заработанные деньги. Будет возможность — повысим оклад. Я только «за». И не только врачам, а всей бюджетной сфере. 

Чиновник напомнил о поставленной Александром Лукашенко задаче достичь уровня средней зарплаты в размере $ 500.

— К этому надо стремиться всеми путями: за счет тех финансовых средств, которые заложены в бюджете, за счет внебюджетных средств и других источников, — цитирует Жарко Tut.by.

«Платная флюорография в поликлинике — капля в море»

— Если так ставить задачу, то некоторые медики станут получать меньше 500 долларов, — поделился впечатлениями от заявления экс-министра здравоохранения один из минских врачей.

По его словам, хирургам, стоматологам и некоторым другим высокооплачиваемым специалистам по силам не только выполнить, но и перевыполнить поставленную задачу. Другое дело — какой ценой будет достигнута эта цель.

— Внебюджетные источники с такой задачей не справятся. Платная флюорография в поликлинике — капля в море. Основным источником начисления зарплат является бюджет, — подчеркнул собеседник.

По словам медика, у Василия Жарко есть два основных варианта для выполнения задачи, поставленной главой государства. Поскольку такая надбавка потребует огромных денег, и взять их кроме как в бюджете в сегодняшней ситуации неоткуда, властям придется либо еще больше залезть в бюджет, либо переводить медицину на платную основу. 

***

Справка

По данным Белстата, в декабре 2016 года номинальная начисленная средняя зарплата в сфере здравоохранения составила 648,5 рублей.

Размер реальной заработной платы составил 91,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

 
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