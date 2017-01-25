Фотофакт: У Дашкевича забирают машину за штрафы
Судебные исполнители приехали к дому лидера «Молодого Фронта» и перекрыли дорогу, чтобы он не выехал.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала его жена Анастасия Дашкевич.
«У двары дурдом. Забіраюць машыну. Судовыя выканаўцы перакрылі дарогу. Зьміцер сеў у машыну і спрабуе выехаць», — пишет она.
Девушка пояснила, что машину забирают за штрафы, выписанные за акции.
«Штрафы мы выплочваем, але не паспяваем выплаціць усе», — отмечает Анастасия Дашкевич.
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