Фотофакт: У Дашкевича забирают машину за штрафы

Судебные исполнители приехали к дому лидера «Молодого Фронта» и перекрыли дорогу, чтобы он не выехал.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала его жена Анастасия Дашкевич.

«У двары дурдом. Забіраюць машыну. Судовыя выканаўцы перакрылі дарогу. Зьміцер сеў у машыну і спрабуе выехаць», — пишет она.

Девушка пояснила, что машину забирают за штрафы, выписанные за акции.

«Штрафы мы выплочваем, але не паспяваем выплаціць усе», — отмечает Анастасия Дашкевич.