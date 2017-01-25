Вслед за морозами в Беларусь придут метели

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

26 января ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области возможен небольшой снег.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, по северо-востоку -18..-23°С, по юго-западу -8..-10°С; максимальная днем от -3°С по северу до -11°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

27 января на большей части территории пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем возможен дождь, ночью по востоку в отдельных районах — сильный снег.

Утром и днем в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..-10°С, по юго-востоку -11..-15°С; максимальная днем около 0°С.

28 января в отдельных районах ожидаются небольшие осадки — мокрый снег, дождь, туман, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток составит -3..+2°С, в Брестской области ночью при прояснениях она понизится до -7°С.

Согласно шестидневного прогноза синоптиков, в последние дни января в Беларуси ожидаются метели и преимущественно минусовая температуру воздуха.