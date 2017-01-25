Минчанина, в которого на Новый год стрелял милиционер, перевели в СИЗО

Тем временем 23-летний сержант милиции, который стрелял в минчанина, находится в отпуске.

Как стало известно TUT.BY со слов друзей минчанина, в которого 1 января стрелял милиционер, мужчину перевели из больницы в СИЗО.

Также в дежурной части РУВД Московского района журналистам рассказали, что стрелявший в него милиционер сейчас находится в отпуске. Милиция и прокуратура проверяет, насколько он правомерно применил оружие. Расследование продолжается.

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Напомним, инцидент произошел утром 1 января в многоквартирном доме на проспекте Любимова в Минске. По версии милиции, молодой человек пытался забрать у милиционера, вызванного на жалобы соседей по поводу шума, оружие и несколько раз ударил его. Во время борьбы сотрудник правоохранительных органов выстрелил в минчанина.

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Обоих доставили в военный госпиталь. Андрей был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, сержант милиции — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей теменной области, кровоподтеком шеи и ушибом грудной клетки. Милиция сообщила, что минчанин во время происшествия был нетрезв: в его крови было около 2 промилле алкоголя.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за сопротивление милиции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.