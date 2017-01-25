«В тренде 2017-го будут лица со следами прожитых лет»

Колумнистка Арина Холина на своем ресурсе wonderwhite.ru прогнозирует взлеты и падения 2017-го.

«Тяжелый» — слово 2016 года. В декабре все только и повторяли, какой тяжелый был год, как было трудно, мало денег, немного грустно, чуть страшно и, в общем, довольно скучно.

Ничего не поделаешь — бывают хорошие времена, бывают — плохие, все это надо как-то пережить. «Сложный будет год», — говорила я себе еще в 2015-м, и да — год был не лучший.

2017-й кажется куда более оптимистичным. Он не будет легким, но он будет веселым. Интересным. Другим. 2016-й — это год очень больших перемен. Не только в политике (Брекзит, Трамп), но в обществе. Все устали от всего. Старое превратилось в унылое и замшелое. В 2017-м мы будем привыкать к тому, что все надолго изменилось, и будем искать новые темы.

МОДА

Мода сейчас это тоже в каком-то смысле часть индустрии развлечений. Походы по магазинам, все эти недели показов, рекламные фильмы (флажок «сарказм»), модные блоги… Все это умерло и остыло. Понимаете, мода — узнавание нового, она вообще появилась как явление лишь тогда, когда люди стали путешествовать и привозили рассказы о том, как одеваются в других местах. Мода — это заимствования. Даже в наши дни один из самых сенсационных модельеров Ив Сен-Лоран известен благодаря восточным коллекциям, русским коллекциям, то есть тем, что он одолжил в других культурах. Ну и вот все уже перемешалось, нечего больше заимствовать.

Разве что культуру бывшего СССР, на чем сейчас играют новые звезды — Рубчинский и Гвасалия. Советская субкультура — это уже не пост, а пост-пост-постмодернизм от моды, такая анти-антимода. Пародия на пародию, карикатура карикатуры. Это не значит, что мы перестанем покупать или оденемся в домашние халаты, но это точно означает, что личные предпочтения, желания и вкусы будут единственным, что имеет значение. Моде больше нечего нам сказать.

Коллекция Vetements Ready-to-Wear, осень/зима 2017

ОТНОШЕНИЯ

2016-й был годом разводов — и тенденция продолжится. Никто больше не верит в брак как в то, что скрепляет на всю жизнь. Наверное, женитьба или свадьба — это традиция, а традиции очень медленно разрушаются, но все же есть хороший повод задуматься о том, что в наши дни отношения длятся в лучшем случае 16 лет (не знаю, почему 16, но это уже почти статистика). Может, не стоит отказывать себе в восторгах и надеждах, но все же свадебные платья лучше брать в аренду.

Можно даже вычислить, как долго продлится брак: если вам 19, то у вас есть года три в запасе; если 24 и вы планируете детей — можете уповать лет на 15; если вам 24 и детей нет, дайте себе 5–7 лет; если вам 30 и есть уже ребенок от первого брака — рассчитывайте еще на одного отпрыска и 10 лет почти счастливой жизни.

СЕТЕВОЙ ДЕТОКС

Люди теряют интерес к интернету как к бесконечному таймкиллеру. Все эти соцсети не доставляют столько удовольствия, как раньше, блоги сдулись, холивары раздражают, а поток задниц и сисек клонированных Кардашьянов вызывает депрессию. Интернет-детокс становится популярным — и в 2017-м это явление наберет обороты.

Неделя-другая без Фейсбука/Инстаграма снимают напряжение и делают нас спокойнее. Судя по активности в Инстаграме, появляться там важно лишь тем, кто так или иначе торгует собой… И все чаще понимаешь, что подразумеваются даже не звезды, знаменитые потому, что знамениты, а все-таки девушки из эскорта. Да, никто не собирается умалять достоинства соцсетей, но — сюрприз — это еще не вся жизнь.

СЕКС

Мужчины и женщины наконец-то стали равны сексуально. Мужчины теперь больше хотят отношений (чем раньше), а женщины больше уделяют внимание сексу самому по себе (а не как части отношений). Теперь всем хочется полноценного секса в отношениях с интересным партнером. Не важно, что это за отношения и к чему они ведут. Может, это сексуально-дружеская связь, основанная на интересе к культуре секс-клубов, — этим уже никого не удивишь, мы перестали осуждать чужие пристрастия.

Все реже люди скрывают свои «отклонения» — чем дальше, тем более нормальным кажется то, что еще недавно считалось чуть ли не извращением. Секс-фантазии или нетрадиционные отношения все меньше удивляют — общество вроде бы смирилось с тем, что в любви и сексе нет никаких канонов, правил и запретов.

КРАСОТА

Последние десять лет прошли под знаменами нехирургической косметологии. Ботокс, биоревитализация, лазерные процедуры вроде бы стали частью жизни (и для женщин, и для мужчин), но за 2016 год в моду так активно вошли естественные лица и даже старые лица, что сейчас чересчур ухоженная красота начинает казаться чем-то неприличным. Если ты слишком «молодо» выглядишь — ты вульгарен.

Не отменяя всех успехов современной косметологии, в тренде 2017-го все же будут лица со следами прожитых лет (чтобы в это поверить, достаточно лишь полистать Pintrest и увидеть там тысячи снимков красавиц 60+). Возраст вошел в моду — и это будет усиливаться, женщины перестанут считать себя некрасивыми и несексуальными лишь потому, что больше не выглядят на 20 лет.

И главная тенденция 2017-го — получать удовольствие от каждой минуты своей жизни. Ага, звучит банально, но это не пустые слова, а искренний совет. Все самое интересное может произойти в странных, неожиданных и незатейливых местах.

Например, в ИКЕА, куда интереснее всего ездить не за стаканами, а за наблюдениями, — тут между людьми происходит ужасно много интересного. Так увлекательно подслушивать, как общаются пары или даже семьи в два-три поколения, или следить за городскими фриками, которые ведут себя неадекватно, или подглядывать за подростками, которые проводят время в ресторане магазина. Лучше любого путешествия, честное слово. Не важно, где ты находишься, главное — что ты видишь и о чем думаешь.

Легкость, жизнелюбие и воображение — основные тренды и на 2017-й, и на всю оставшуюся жизнь. Главное — никогда об этом не забывать…