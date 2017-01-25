Путин, который сдулся

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусскую журналистку объявили персоной нон-грата в Азербайджане
Кадыров разрешил силовикам стрелять без предупреждения
Хозяин авто должен выплатить 2500 долларов за ДТП, которого не совершал
Как узнать, что у вас нет аллергии на цефтриаксон
Фотофакт: У Дашкевича забирают машину за штрафы
Вслед за морозами в Беларусь придут метели
Минчанина, в которого на Новый год стрелял милиционер, перевели в СИЗО
Мужчину, который снял с жены скальп, не будут судить
Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене
Белорусская милиция нашла у наркоторговцев картину известного русского художника Шишкина
Милиционер из Гродно раскрыл канал вербовки в ДНР, а его за это арестовали
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что является главным злом в России
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
Раскодировать Беларусь
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
«Сборище даже лучших русских мужчин — унылая пора, очей разочарование»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
«Покидая страну в поисках лучшего мира, мы капитулируем как поколение»
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Сергей Микель: «Если плывешь против течения, лучше видишь свою цель»
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Комментарии
25.01.2017
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Путин, который сдулся

У Эдгара По есть стихотворение «Ворон». В нем классик всевозможного литературного ужаса описывает ночь и стук в его дверь:

«Но душа моя горела,

притворил я дверь несмело.

Стук опять раздался громче;

я подумал: «Ничего,

Это стук в окне случайный,

никакой здесь нету тайны:

Посмотрю и успокою

трепет сердца моего,

Успокою на мгновенье

трепет сердца моего.

Это ветер, — больше ничего».

Короче, автор убедил себя, что это лишь ветер, открыл дверь…

Ну, дальше сами прочитаете.

Теперь к делу.

Вот у нас есть талантливая троица во внешней политике. Есть Путин, который этой политикой руководит; есть Лавров, который эту политику претворяет в жизнь; и есть Захарова, которая высокомерно объясняет плебсу, как правильно и патриотично эту политику понимать.

Так вот, случилась неувязочка: Китай взял и неожиданно разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Дальность полёта – 14 тыс. километров.

Какова же реакция России. Она высказана устами Пескова.

Цитата первая: «Российские власти не считают угрозой размещение китайских межконтинентальных баллистических ракет неподалеку от границы двух стран».

Конечно, тут уместно спросить – а почему «не считают угрозой».

Песков это не поясняет. Но ведь это странно – вчера ракет не было, а сегодня их поставили. Далее Песков говорит так: «Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны»

Погодите, а почему «какие-либо», то есть любые! действия «не воспринимаются как угроза?» Кроме того, Песков передёргивает, он говорит о военном строительстве, а перетаскивание ракет к границам России с другого места – это строительство?

Но далее, уже для лохов, Песков говорит фразу, которая должна всех успокоить. Звучит она так:«Пекин является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане».

То есть, эта фраза и есть гарантией, что эти ракеты размещены у границ России… в виде шутки, ну так скажем.

Но лохи, для которых Песков устраивает этот словесный цирк, кое-что помнят. Они помнят «великую дружбу» СССР с гитлеровской Германией, поздравления «господина Гитлера» с национальными праздниками «от всего советского народа» и напоминание, что СССР и Германия являются стратегическими союзниками.

Понятно, что будет дальше. Телевизор нам расскажет, что эти ракеты нам во благо, что китайское военное строительство это не НАТО. Что китайские ракеты на наших границах – это совсем не та военная угроза, из-за которой был отторгнут Крым. Потом политологи на кремлёвской зарплате объяснят, что это угроза совсем не нам, а Трампу. А далее откроет рот Захарова, которая поиздевается над глупцами-либералами, которые не верят великому китайскому другу.

Весь этот цирк еще впереди.

Но есть то, что сейчас: это китайские ракеты, появившиеся на наших границах и наше молчание ягнят, как в стихотворении Эдгара По. Есть испуганный шёпот Кремля в адрес Китая – это не ракеты, это просто ветер, и больше ничего…

И есть еще Путин, который сдулся.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:43)
Главное
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»
Раскодировать Беларусь
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY