Почему Лукашенко не может сделать то, что удалось графу Паскевичу 130 лет назад

Очередное обсуждение состояния дел в белорусской деревообработке с участием главы государства наводит на невеселые мысли.

Александр Лукашенко снова взялся за деревообработку. Заслушивая очередной доклад, глава государства выразил удивление по поводу предложения правительства продлить действие экспортных квот на лес:

— Непонятно, почему до сих пор вы вносите на рассмотрение президента эти вопросы. Речь идет об использовании древесных ресурсов нашей страны. Совсем недавно мы очень серьезно говорили о земле, об отводе участков под строительство, о ценности земельных ресурсов. Сегодня мы говорим о лесных ресурсах. Это вторая великая ценность, которую не мы с вами создали — от Господа нам досталась.

Лукашенко напомнил, что государство инвестировало в деревообрабатывающую отрасль на протяжении многих лет.

— Деревообработка — та отрасль, сырья для которой в Беларуси с избытком. У нас достаточно мощностей, чтобы самим производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнул он.

Удивление главы государство, вызванное просьбой правительства продлить разрешение на экспорт леса, можно понять. Особенно, если учесть тот факт, что экспорт продукции деревообработки с высокой добавленной стоимостью успешно практиковался на территории Беларуси еще сто лет назад.

Как рассказал в интервью «Комсомольской правде» историк Андрей Киштымов, тогдашние владельцы Гомельского имения Паскевичи не стали сплавлять по Сожу и Днепру необработанный лес, а основали в Добруше бумажную фабрику.

По словам историка, предприятие оснастили самым современным оборудованием, завезенным из США и Западной Европы. Добрушская фабрика выпускала все типы бумаги — от газетной до мелованной, а также школьные тетради.

Оцените масштаб и качество работы деревообработки столетие назад: спичечная соломка из Беларуси экспортировалась в США, спички из-под Орши завоевали серебряную медаль в Париже, карандаши из Гродно (высочайшего качества) — бронзовую награду на всероссийской выставке в Москве; пинская фанера использовалась для производства знаменитой венской гнутой мебели.

А что теперь? В Беларуси нет своих карандашей. Производство спичек спустя столетие скукожилось до двух предприятий, а ведь раньше их было более десятка.

Почему же так происходит, что вложенные в проекты по деревообработке миллиарды долларов до сих пор не дают должной отдачи, как сообщил после совещания у главы государства председатель Комитета госконтроля? Почему спустя сто лет белорусы вернулись к примитивному вывозу необработанного сырья, имея в распоряжении современные предприятия?

Возможно, ответ кроется в том, что сто лет назад основатели деревообрабатывающих (и не только) фабрик не стали придумывать велосипед, а вполне успешно воспользовались прогрессивным опытом других стран.

Теперешние же власти вернулись к административному управлению, чья неэффективность раз и навсегда была доказана на примере советской плановой экономики. Да и вряд ли может получиться что-то хорошее в ситуации, когда все зависит от одного человека. Человека, который сегодня занимается вопросами сельского хозяйства, завтра критикует выступление хоккейного клуба, а послезавтра возглавит кампанию по подготовке к посевной.