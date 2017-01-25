Сколько стоит налоговой поиск тунеядца

24 января МНС отчиталось, что налог за тунеядство уже заплатили 34100 белорусов, в бюджет поступило 10,2 миллиона рублей, а в целом белорусским тунеядцам разослано более 440 тысяч сообщений (всего их может быть даже 500 тысяч).

Цифры немалые. Попробуем подсчитать государственные расходы, связанные со знаменитым Декретом №3.

"Сейчас работаю только с этими обращениями"

Размер средней месячной зарплаты белорусского чиновника за 11 месяцев прошлого года составил около 830 рублей. Если разделить на 20,5 рабочих дней (так приняло Минтруда) и 8-часовой рабочий день, то получится, что в среднем час работы белорусского чиновника стоит госбюджету примерно пять рублей. Начальница финансового отдела Мозырского райисполкома в беседе с Еврорадио признаётся, что в последнее время почти полностью занимается запросами "тунеядцев". "Вот у меня и сейчас на столе лежат эти документы, держу их в руках. 140 человек уже написали заявления с просьбой освободить их от уплаты сбора. Каждое заявление мы рассматриваем на комиссии. Туда входит 4-5 человек из всех заинтересованных ведомств... комиссия собирается раз в неделю и обсуждает, удовлетворить, либо нет. "Ещё обязательно ездим на места, я тоже выезжаю. Это такой вопрос, который в кабинете не решишь", ― рассказывает чиновница.

Подсчитать, сколько рабочих часов чиновники тратят на выявление тунеядцев, рассылку им писем, а потом проверку условий, в которых они живут, почти невозможно. Но если учесть, что в Беларуси 118 районов и в каждом из них для работы с тунеядцами созвана целая комиссия, то затраты чиновничьих человеко-часов будут немалыми. Тем более, что тунеядцев чиновникам помогают выявлять даже сотрудники ГАИ (пробивают по своим базам информацию о зарегистрированных транспортных средствах) и пограничники (сообщают органам власти о пересечении границы потенциальными плательщиками сбора).

Создание базы тунеядцев

Еврорадио нашло на сайте тендеров конкурс Министерства по налогам и сборам на разработку "информационной базы данных о доходах граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь". Упоминания о причастности новой базы к Декрету №3 в тендере нет, но сама формулировка ― один в один оттуда. Цена вопроса ― 1 миллион 175 тысяч новых рублей.

Тендер на создание новой информационной базы для МНС

Стоимость "письма счастья" ― 36 копеек

24 января Министерство по налогам и сборам сообщило, что разослало уже 440 тысяч "писем счастья" с предложением заплатить тунеядский сбор. Выглядят письма по-разному. На одних вместо марки волнистая линия, на других ― загадочная надпись "оплачено по договору". Самой искренней оказалась инспекция МЧС по Московскому району Бреста. На конвертах для тунеядцев её работники поставили штамп с ценой почтовой услуги ― 36 копеек. Если умножить эту сумму на 440 тысяч, получим почти 160 тысяч рублей. И это без стоимости конвертов.

Сколько планируют заработать

Однозначно сказать трудно. Не всем выявленным тунеядцам выставляется сбор, равный 360 рублям. Кто-то сумел доказать, что тунеядцем не является. Даже окончательное количество тунеядцев пока не известно, их может быть и 500 тысяч. Но даже если взять цифру 400 тысяч и умножить её на 360, то получим 144 миллиона. Эти деньги легко перекрывают все расходы ― и на "письма счастья", и на информационную базу, и даже на оплату труда чиновников.