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Скандалы
25.01.2017
В прошлом году в Беларуси от цефтриаксона пострадали 25 человек

Об этом рассказал вице-премьер, а в прошлом министр здравоохранения Василий Жарко. «Ситуация нестандартная, но не надо запугивать население».

По словам Жарко, в прошлом году в Беларуси было зафиксировано 25 случаев аллергической реакции на цефтриаксон — препарат в основном российского и польского производства. Вице-премьер также подчеркнул, что по сравнению с мировой практикой случаев аллергической реакции на медпрепараты не так уж и много.

— Три случая анафилактического шока за такой короткий промежуток времени — ситуация нестандартная, но не надо запугивать население, — цитирует слова Василия Жарко БелаПАН.

Вице-премьер также подчеркнул, что лечение антибиотиками должно проходить только под наблюдением врача.

Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, также сообщил, что доля применения цефтриаксона в Беларуси составляет 35-40%. Именно по этой причине, предположил он, зафиксировано такое количество реакций — три случая за короткий срок.

Напомним, 16 января после инъекции препарата в Молодеченском районе умерла 31-летняя женщина.

20 января 11-летний житель Борисова попал в реанимацию после инъекции цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина, которая была сделана ребенку в домашних условиях.

Третий зафиксированный случай произошел также 20 января в Ганцевичском районе — в реанимацию попала 12-летняя девочка.

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После этого случая была приостановлена реализация антибиотика «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215) и «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650910), которые были произведены на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

 
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