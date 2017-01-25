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Экономика
25.01.2017
Салідарнасць
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Рубль снова укрепился к евро и доллару
Итоги торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 25 января. Доллар снизился на BYN 0,0024 — до 1,9286 рубля. Евро подешевел на BYN0,007 — до 2,0676 рубля. Российский рубль вырос на BYN0,0007 — до 3,2612 рубля за 100 российских рублей.
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rss
Политика
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