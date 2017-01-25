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25.01.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Мужчину, который снял с жены скальп, не будут судить

«Простила мужа, волосы отросли».

Празднование Пасхи в мае 2016 года для супружеской пары из Бобруйска закончилось вызовом реанимации и милиции. Заметив волос в еде, Руслан схватился за нож и снял с жены скальп. После перенесенной операции женщина отказалась привлекать мужа к ответственности. Экспертиза показала: травма относится к категории легких телесных повреждений, и уголовное дело возбуждать не стали.

Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— Все закончилось миром, иначе нельзя. У нас все класс, — коротко прокомментировал ситуацию TUT.BY 37-летний Руслан.

Напомним, в тот день, 1 мая, пока жена смотрела телевизор, мужчина пошел на кухню перекусить, заметил в еде волос, схватился за нож и с криком подбежал к Татьяне. Что было дальше, женщина не помнит, она потеряла сознание и очнулась уже в реанимации, где врачи сообщили — муж снял с нее скальп.

Татьяна о произошедшем рассказывала спокойно: «Руслан очень брезгливый».

Оказалось, у пары не первый раз были конфликты на этой почве. Мужчина даже грозился склеить волосы жены клеем, чтобы они не валялись в ванной и на кухне. Чтобы угодить брезгливому супругу, Татьяна сделала короткую стрижку, но это ее не спасло.

Пока пострадавшая лежала в больнице, к делу подключилась бобруйская милиция.

— В связи с тем, что супруга написала заявление с просьбой прекратить проверку, и сказала, что претензий больше не имеет, было принято решение мужа не наказывать, — прокомментировал TUT.BY Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома.

С учетом того, что травму Татьяны отнесли к категории легких телесных повреждений, уголовное дело возбуждать не стали. Такие ситуации — дело частного обвинения, виновника наказывают только в том случае, если вторая сторона этого требует. Если бы Татьяна не простила мужа, его могли судить по ст. 153 УК «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Санкция статьи предусматривает до трех месяцев ареста.

От Руслана Татьяна ушла.

— Да, я его простила и решила не наказывать, — рассказывает TUT.BY Татьяна. — На днях будет срок, как мы 14 лет живем вместе. Руслан приходит ко мне домой иногда, хочет вернуть, наверное, любит. Я возвращаться не хочу и не могу, до конца не решила: люблю его или нет. Сейчас чувствую себя нормально, волосы отросли!

 
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