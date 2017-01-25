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Зачем белорусам украинский картофель

За счет чего Минск и Киев намерены вывести взаимный товарооборот на уровень 8 млрд долларов США?

Беларусь и Украина в конце прошлого года смогли ликвидировать последствия прошлых торговых войн и обозначить новые перспективы развития сотрудничества.

Эксперты BISSв новом выпуске Белорусского внешнеполитического индекса отмечают две знаковые переговорные встречи, которые состоялись под занавес прошедшего года.

Первая — ноябрьское заседание Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были согласованы подходы по развитию взаимовыгодного сотрудничества в области АПК и по разработке Дорожной карты двустороннего сотрудничества в сфере энергоэффективности на 2017-2020 гг. На этом заседании стороны обсудили необходимость активизации двустороннего диалога с целью выхода взаимного товарооборота на уровень 8 млрд долларов США.

Договорились и о снятии некоторых барьеров, которые оставались между Беларусью и Украиной. В частности, решены проблемы с экспортом белорусского цемента, поставки которого за последние 2 года значительно упали. Сняты и ограничения по поставкам реактивного топлива для заправки самолетов, что значимо для украинской военной авиации.

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