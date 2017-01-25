Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене

Представитель компании находится в СИЗО Лефортово по тому же делу, что и глава одного из подразделений ФСБ России.

Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений и тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. Об этом в среду, 25 января, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица».

Стоянов находится в СИЗО Лефортово с декабря 2016 года. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, сообщает издание со ссылкой на источники. В аккаунтах в социальных сетях видно, что Стоянов последний раз регистрировался 4 декабря, Михайлов - 5 декабря.

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ), сообщают источники издания. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от иностранной организации. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, «придется заново выстраивать отношения с государством», отмечают собеседники издания. Ранее газета писала о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УСБ в отношении одного из его заместителей.